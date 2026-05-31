Expertos de agencias espaciales internacionales se reúnen en Salta

Del 1 al 6 de junio, la Usina Cultural de la capital salteña, será sede de la II Conferencia Latinoamericana de la Academia Internacional de Astronáutica (IAA) sobre el Espacio y la Sociedad, un evento que posiciona a la provincia en el centro de la agenda científica global. La apertura esta prevista para este lunes a las 9 hs.

El encuentro contará con presentaciones y conferencias de especialistas de la NASA (Estados Unidos), la Agencia Espacial Europea (ESA), SSTL (Reino Unido) e ISISpace (Países Bajos). En representación del ámbito nacional participarán expertos de CONAE, CNEA, CONICET, INVAP, Satellogic, X-SAM, Minera Positiva y de las universidades nacionales de La Plata (UNLP) y de Buenos Aires (UBA).

El martes 2 de junio se desarrollarán actividades interactivas destinadas a estudiantes, entre ellas charlas sobre inteligencia artificial, robótica educativa y aplicaciones de la energía solar, además de competencias de dibujo y robots de exploración, y talleres de cohetes de papel.

Una de las actividades destacadas será el lanzamiento de un globo estratosférico, que se transmitirá en vivo desde San Antonio de los Cobres y estará a cargo de estudiantes de colegios secundarios de la provincia, quienes fueron instruidos por especialistas nacionales e internacionales.

La conferencia será un espacio de intercambio de conocimientos, generación de nuevas ideas y fortalecimiento de vínculos de cooperación entre instituciones educativas, científicas y tecnológicas, organismos públicos y representantes de la industria. Durante las jornadas también se analizarán planes, proyectos y misiones satelitales en marcha, así como aplicaciones concretas con impacto científico y beneficios directos para la sociedad.

Sec. Prensa Salta

Más sobre: Ciencia y Tecnología.



