La ANSES realiza operativos de atención en Nazareno y Campo Quijano

La ANSES, recuerda que recibe consultas y realiza trámites de la Seguridad Social, a través de los operativos de atención en diferentes puntos del país. En Salta ésta semana se realizarán en las localidades de Nazareno y Campo Quijano.

Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción), presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social, actualización de datos personales, entre otras.

Campo Quijano, 25 de mayo 613, 19/01/26 de 08:00 a 13:00 hs

Campo Quijano, 25 de mayo 613, 21/01/26 de 08:00 a 13:00 hs

Nazareno, Ruta provincial 145 S/N - Oficina Municipal de Nazareno del 21/01/26 al 23/01/26 09:00 a 14:00 hs

