Intervenciones de emergencia por intensas tormentas de lluvia en la provincia

La Policía de Salta, la Subsecretaría de Defensa Civil, junto a Bomberos Voluntarios y el Grupo de Rescate Salta realizó ayer por la tarde distintas intervenciones por las intensas tormentas registradas en distintas localidades de la provincia.

En Campo Quijano, un grupo de 31 personas que realizaban senderismo en el paraje Corralito fueron rescatadas al ser sorprendidas por la crecida del río Puyil.

En La Caldera, dos hombres mayores de edad y una menor de edad fueron rescatados al quedar varados ante la crecida del río Wierna en inmediaciones a un camping de la zona. Además de auxiliar también a cuatro personas que se encontraban con el vehículo anegado en la zona.

En tanto en Vaqueros, dos personas también fueron puestas en resguardo por personal policial al quedar atrapados en el cauce del río en la zona del puente de la localidad.

Desde los organismos intervinientes aconsejan a la comunidad a permanecer en sus hogares; no asistir ni permanecer en ríos, diques, ni espejos de agua porque pueden ser sorprendidos por crecidas repentinas; alejarse de árboles y postes; asegurar techos para evitar voladuras; no arrojar elementos que puedan obstruir el sistema de desagües pluviales, y no sacar los residuos a la vía pública.

Además recomiendan a los conductores desestimar la circulación vehicular. En caso de estar en tránsito, deben hacerlo a velocidad reducida, con precaución y con las luces bajas encendidas, ya que la lluvia disminuye la visibilidad y las distancias de frenado varían en comparación con las condiciones climáticas normales.

