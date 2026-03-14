Operativos para tramitar DNI y Pasaporte en barrios de Capital, Campo Quijano y La Silleta

El Registro Civil de Salta informó que durante la próxima semana se llevarán a cabo operativos de identificación tanto en barrios de la Capital como también en Campo Quijano y La Silleta.

Capital:

Lunes 16 de marzo en el Centro Integrador Comunitario del barrio Bicentenario, ubicado en Los Alpes esquina Veteranos de Malvinas. Ese mismo día también se realizará un operativo simultáneo en la Iglesia Comedor de la Hermana Gregoria, en Villa Asunción, ubicada en el cruce de Nuestra Señora de la Asunción y Pasaje Fátima.

en el Centro Integrador Comunitario del barrio Bicentenario, ubicado en Los Alpes esquina Veteranos de Malvinas. Ese mismo día también se realizará un operativo simultáneo en la Iglesia Comedor de la Hermana Gregoria, en Villa Asunción, ubicada en el cruce de Nuestra Señora de la Asunción y Pasaje Fátima. El martes 17 los operativos continuarán en el Centro Vecinal del barrio Norte Grande, ubicado en Felipe Varela 1480.

los operativos continuarán en el Centro Vecinal del barrio Norte Grande, ubicado en Felipe Varela 1480. Viernes 20 de marzo en el Centro Integrador Comunitario del barrio Limache, ubicado en Ruta 21, Gaucho Méndez esquina Demetrio Herrera.

Campo Quijano:

Miércoles 18 en el Centro Cívico del municipio de Campo Quijano, sito en 25 de Mayo 499. Además, se realizará un operativo en la Vicaría María Medianera de Todas las Gracias, ubicada en Pasaje Torino e Isla Soledad, en el barrio Islas Malvinas.

La Silleta:

Jueves 19 de marzo el móvil del organismo estará en la plaza principal de la localidad de La Silleta y, por otra parte, con valijas digitales se desarrollará un operativo en el Centro Integrador Comunitario del barrio Limache, ubicado en Ruta 21, Gaucho Méndez esquina Demetrio Herrera.

En Campo Quijano y en La Silleta los operativos iniciarán a partir de las 9 de la mañana, donde se entregarán 120 turnos por orden de llegada.

En los demás operativos las actividades también iniciarán a partir de las 9, donde se entregarán 70 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Además, se informó que los DNI y pasaportes en modalidad regular están registrando demoras de alrededor de 90 días. Por ello, se recomienda que las personas que necesiten tramitar ambos documentos no lo hagan de manera combinada, ya que se han registrado demoras en la entrega de alguno de los ejemplares.

Sec. Prensa Salta

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