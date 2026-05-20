Campo Quijano: condenan a 18 años de prisión al conductor acusado del homicidio de una joven y absuelven a su hermano

El juez Marcelo Rubio dio a conocer hoy el veredicto en la causa seguida contra dos hermanos imputados por el homicidio de María José Cabrera, ocurrido el 3 de diciembre de 2023 en Campo Quijano. La víctima perdió la vida tras ser embestida por el auto que conducía uno de los acusados.

En su fallo, el juez condenó al conductor del vehículo, Federico Javier López, a la pena de 18 años de prisión efectiva por considerarlo autor del delito de homicidio simple y de dos hechos de abuso sexual con acceso carnal (causa acumulada), en concurso real.

El segundo acusado, Ramiro Nicolás López, resultó absuelto en forma lisa y llana del delito de homicidio calificado por alevosía en calidad de partícipe secundario. Se ordenó su inmediata libertad.

Según constaba en la acusación, la madrugada del 3 de diciembre de 2023, el automóvil conducido por uno de los acusados atropelló intencionalmente a María José Cabrera y, seguidamente se dio a la fuga. Su hermano estuvo presente en el lugar, a bordo de otro vehículo, y huyó por detrás. La víctima falleció días después (20 de diciembre) en el hospital por shock séptico secundario a politraumatismo.

*imagen de archivo e ilustrativa

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