Diego Santilli consiguió el apoyo de Sáenz para la Reforma Laboral

Durante la reunión con Sáenz, celebrada en la Casa de Gobierno de Salta, el titular de Interior y el gobernador valoraron positivamente las acciones conjuntas articuladas entre el gobierno nacional y provincial, y coincidieron en la necesidad de que se apruebe la reforma laboral.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, aseguró el titular de Interior.

A su turno, Sáenz manifestó estar dispuesto a encontrar los consensos necesarios para avanzar en una “modernización de la legislación laboral que permita hacer crecer el empleo y beneficie a todas las provincias”. Y remarcó: “No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”. Por último, agregó: “Tenemos voluntad de diálogo, de no obstruir y de acompañar”.

La reforma laboral se discutirá el próximo 11 de febrero en el Senado. Para asegurar un paso libre de turbulencia por el recinto, el Gobierno apuesta por apuntalar el documento directamente con los gobernadores, quienes plantean una serie de reclamos como moneda de cambio.

Sáenz, precisamente, es uno de los principales aliados del oficialismo, por fuera de la órbita de La Libertad Avanza (LLA). El mandatario cuenta con una representante ante la Cámara alta, Flavia Royón, quien votó de manera afirmativa el Presupuesto 2026.

*con información de Ámbito

