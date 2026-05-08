Juzgan a dos hermanos imputados por el homicidio de una joven en Campo Quijano

Dos hermanos son juzgados por el homicidio de María José Cabrera (36), el juicio está en la etapa de recepción de pruebas testimoniales. En el día de ayer comparecieron seis testigos, entre ellos familiares y amigos de la víctima.

El hecho por el cual están siendo juzgados los dos hermanos ocurrió el 3 de diciembre de 2023, a la salida de “Mágico”, un local bailable de Campo Quijano. Según consta en la causa, el automóvil conducido por uno de los acusados atropelló intencionalmente a Cabrera y, seguidamente, con colaboración de su hermano, se dio a la fuga. La víctima falleció días después (20 de diciembre) en el hospital por shock séptico secundario a politraumatismo.

Una de las testigos citadas, vecina de la víctima, contó que la noche del hecho encontró a Cabrera a la salida del boliche. Conversaron y acordaron ir a la casa de otra amiga, en barrio El Portal. Dijo que advirtió que los acusados insultaban a “Majo”. Ella cruzó la ruta y cuando estaba ahí escuchó un impacto y vio que un auto blanco, chico, había embestido a Cabrera, que rodó por el piso. Dijo que rodado le pasó por encima con la rueda de adelante, después con la de atrás y se fue. Añadió que escuchó que dentro del auto gritaban varones y mujeres.

Otro de los testigos, vecino de barrio El Portal, contó que esa noche estaba durmiendo en su casa cuando escuchó el ruido de la aceleración de un auto, aparentemente con escape libre. Se levantó a mirar por la ventana y vio que un vehículo se retiraba de enfrente de su casa. A los dos minutos observó pasar un Fiat 128 blanco, con una persona sobre el capó. El vehículo paró, la persona cayó. El auto hizo marcha atrás, le pasó por encima y se fue. Inmediatamente se juntó un grupo de jóvenes alrededor de la víctima y poco después llegó la policía y la ambulancia.

Otro amigo de Cabrera relató que la noche del hecho se encontraba comiendo un sándwich en la plaza de El Portal cuando comenzó a salir la gente del boliche “Mágico”. Vio a “Majo” cruzando la calle. En ese momento pasaron dos autos haciendo mucho ruido. Giró para mirar y vio a su amiga en el piso, mientras los vehículos salían “matando”, primero uno blanco y detrás uno oscuro.

El testigo señaló que el auto blanco dio la vuelta y él le arrojó una botella que impactó en una ventana. El rodado volvió y se bajaron chicas y muchachos a increparlo, pero en ese momento llegó un móvil policial que les ordenó dispersarse.

Para hoy está prevista la declaración de más vecinos de Campo Quijano y también de peritos del Gabinete de Medicina Legal y del Departamento de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

El juicio es presidido por el juez Marcelo Rubio. Por el Ministerio Público interviene la fiscal Luján Sodero Calvet. La defensa está a cargo de Pedro Curotto y María de la Paz Saravia. Por la querella interviene Diego Torres.

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