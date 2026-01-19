Durante el fin de semana infraccionaron a más de 150 conductores alcoholizados

Este fin de semana, la Policía Vial de Salta fiscalizó más de 23.700 rodados en distintos puntos de control de la provincia y detectó 954 infractores a las normativas viales, entre ellos sancionó a 157 conductores alcoholizados.

El operativo preventivo vial se centró en los Valles Calchaquíes, se reforzaron los controles en las rutas nacionales 68, 40 y en la ruta provincial 44 especialmente en los accesos a la localidad de San Carlos donde se realizó el Festival y la 45° Feria Artesanal, en donde detectaron a 88 infractores a las normativas viales, entre ellos 52 conductores alcoholizados.

La Policía Vial continúa con el trabajo de prevención en toda la provincia, con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y fortalecer el servicio de seguridad mediante la detección de hechos delictivos.

Policía Salta

