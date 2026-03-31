Habilitan la circulación por media calzada sobre RN 51

La Dirección Nacional de Vialidad informó que se encuentra habilitada la circulación por media calzada a la altura de El Alisal (a 13 kms aproximadamente de Campo Quijano).

Desde la madrugada, los equipos viales trabajan en el despeje de material y el relleno de erosiones que había obligado a un corte momentáneo entre los kilómetros 27 y 33.

Se solicita circular con precaución y atender la indicaciones de los banderilleros y la señalización provisoria, ya que todavía baja material y los equipos continúan trabajando en la zona

*imagen ilustrativa

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