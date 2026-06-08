Inició sus clases la Escuela de Mecánica Municipal en cuatro puntos de la ciudad de Salta

Hoy lunes 8 de junio dieron inicio las clases de la Escuela de Mecánica Municipal, una propuesta de formación gratuita que despertó un gran interés entre los vecinos de la ciudad y que cuenta con sedes distribuidas en distintos puntos del municipio.

Las capacitaciones se desarrollan en diferentes horarios, comisiones y espacios preparados especialmente para la enseñanza de mecánica de autos y motos en cuatro sedes: la Escuela de Emprendedores, Fábrica Municipal de barrio San Benito, CIC de Unión y SUM de barrio Libertad.

Al respecto, Claudia Vilte, manifestó que la convocatoria superó ampliamente las expectativas, convirtiéndose en una de las propuestas de capacitación con mayor demanda por parte de los vecinos.

La funcionaria anticipó además que, una vez finalizada esta primera etapa, los estudiantes avanzarán al Nivel 2 y se abrirán nuevas inscripciones para que más vecinos puedan acceder a esta oportunidad de capacitación y salida laboral.

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