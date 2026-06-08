Desde agosto: las rutas aéreas que unirán Salta y Jujuy con Chile, Bolivia y Paraguay

Mediante la Disposición 9/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía autorizó a la empresa Paranair a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo y carga que conectarán el norte argentino con Chile, Bolivia y Paraguay sin pasar por Buenos Aires, promoviendo una mayor conectividad regional y fortaleciendo el federalismo.

A partir del 3 de agosto de 2026, la línea aérea paraguaya operará las siguientes rutas regulares:

Asunción (Paraguay) – Jujuy (Argentina) – Iquique (Chile), con 2 frecuencias semanales;

Asunción (Paraguay) – Salta (Argentina) – Iquique (Chile), con 2 frecuencias semanales;

Asunción (Paraguay) – Viru Viru (Bolivia) – Jujuy (Argentina), con 4 frecuencias semanales.

Asimismo, la empresa retomará la conexión Asunción–Córdoba.

La medida se enmarca en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional y fue posible tras la firma de un memorándum de entendimiento con la República del Paraguay el 31 de julio de 2024, cuyo objetivo fue promover una mayor competitividad en el sector mediante el ingreso de nuevas compañías aéreas al país.

De esta manera, se continúa avanzando en la apertura del sector aerocomercial, favoreciendo el ingreso de nuevas aerolíneas, ampliando la oferta de vuelos y promoviendo una mayor competitividad, en beneficio de las empresas y los pasajeros.

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