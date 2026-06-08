Flavio Mendoza apuesta al norte y desembarca con Circo Ánima en su primera visita a la provincia

El director general, Flavio Mendoza presentó oficialmente la llegada de su megaespectáculo «Abre tus Alas» a Salta en una multitudinaria conferencia de prensa en las instalaciones del Hotel Alejandro I. La emoción del referente artístico se dejó ver en sus palabras al hablar del arribo por primera vez de Circo Ánima a la provincia. El show viene de batir récords en una temporada de verano inolvidable en Rosario y de un increíble paso por Tucumán.

Este espectáculo tiene una impronta tecnológica de última generación, un despliegue escénico atrapante y una carga emocional muy vinculada a él: “En este espectáculo está el alma de mis abuelos y de mis viejos” y confesó “Salta está hermosa, quiero ser un salteño más cuando estoy acá. Yo tengo muchísima fe de que vamos a romper otro récord histórico de entradas”.

Flavio destacó la importancia del circo como un atractivo turístico y la apuesta como productor y empresario por llevar espectáculos de alto nivel a distintos puntos de Argentina: «Es mi obra maestra y surge como una apuesta ambiciosa para modernizar el formato tradicional del circo con el que crecí. Traemos la infraestructura completa, sin versiones reducidas, porque el público del interior del país se merece espectáculos con la misma complejidad técnica y artística que se ven en las principales capitales del mundo«.

El artista hizo hincapié en el desarrollo del proyecto en términos laborales: decenas de salteños trabajan actualmente en Circo Ánima, junto a artistas argentinos, franceses, chilenos y mexicanos. Además, confirmó que «Abre tus Alas» ya recibió propuestas del exterior para futuras presentaciones sin olvidar repasar el exitoso recorrido de Ánima por Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Rosario y Tucumán.

Sobre Circo Ánima

Es una empresa familiar que de la mano de Flavio Mendoza y acompañada por un elenco de artistas, técnicos y apasionados por el espectáculo que se unieron para crear una experiencia transformadora. Gracias al aporte de la gran trayectoria y las raíces circenses de Flavio, lograron crear uno de los espectáculos más novedosos e innovadores. El elenco está formado por 35 artistas cuidadosamente seleccionados de diversas partes del mundo, garantizando la excelencia en cada acto.

Sobre Flavio Mendoza

Descendiente de una familia circense, la pasión por el circo y las artes escénicas lo acompañaron desde su infancia. El legado artístico, su talento y vocación en la danza, las acrobacias y la coreografía lo impulsaron a convertirse en uno de los productores más destacados de su generación. A lo largo de los años se desarrolló en el teatro dejando una huella imborrable en la escena. Sus creaciones revolucionarias como «Stravaganza Water in Art» , «Stravaganza: Estados del Tiempo» , «Stravaganza Tango» , «Franciscus» , «Mahatma» , «Siddharta» , «Una Mágica Navidad» y «Mundo Halloween» cautivaron a un gran número de espectadores y establecieron nuevos estándares de excelencia en el teatro y la revista musical. Pero el verdadero hito en la carrera de Flavio llegó con la creación de El Circo del Ánima, desarrollando espectáculos que combinan la magia del circo tradicional con tecnología vanguardista y un enfoque contemporáneo del teatro musical. Hoy el artista se convirtió en un maestro y referente del entretenimiento internacional.

Datos del gran estreno en Salta:

Viernes 19 de junio

Centro de Convenciones - Avda Paraguay 2900 Salta Capital

Entradas en circoanima.com.ar y boletería del circo

y boletería del circo Horario estreno: 21 hs

Tipo de audiencia: apta para todo público

Carpa climatizada

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