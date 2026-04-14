Extienden a 4 años el Programa de Acompañamiento Social

El Ministerio de Capital Humano oficializó la ampliación del Programa a un plazo total de 48 meses, duplicando su duración original. Además, se actualizaron los lineamientos operativos para optimizar la asignación de recursos y el seguimiento de beneficiarios. En paralelo, se prorrogó la vigencia de la Unidad Ejecutora, garantizando su continuidad administrativa y territorial.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 90/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial.

El Programa de Acompañamiento Social busca promover la inclusión y mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo tanto a las familias como a sus comunidades y fomentando la autonomía de los beneficiarios.

Está dirigido exclusivamente a quienes ya eran titulares y cumplen ciertos requisitos, como personas de 50 años o más en situación vulnerable, mujeres con cuatro o más hijos menores y casos especiales vinculados al Poder Ejecutivo. Quedan excluidos quienes reciben jubilaciones o pensiones.

El programa otorga una asignación mensual no remunerativa de $78.000, condicionada al cumplimiento de obligaciones como controles de salud, vacunación infantil, asistencia escolar y participación en capacitaciones.

Además, el beneficio es compatible con algunas ayudas sociales (como asignaciones por hijo o embarazo) y con trabajos de baja escala, siempre que los ingresos no superen el salario mínimo.

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