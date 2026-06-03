Hasta el viernes: barrios de la Capital salteña donde atenderá el móvil de licencias de conducir
03/06/2026
El Móvil de Licencias de conducir continúa brindando atención en distintos barrios de la ciudad de Salta. Este miércoles, jueves y viernes brindará servicio de 9.30 a 12.30 hs de acuerdo al siguiente cronograma:
- Miércoles 3 de junio: Centro Vecinal de Mosconi
- Jueves 4 de junio: Centro Vecinal de 20 de Junio
- Viernes 5 de junio: CIC de Santa Cecilia
La atención será por orden de llegada. Los interesados podrán consultar los requisitos de cada trámite en el siguiente enlace: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/
Quienes asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.
A través de este móvil, los salteños además podrán:
- Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral
- Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario
- Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)
Se recuerda que, en la renovación se pagarán los años a renovar y se imprimirá el comprobante para retirar la licencia en el CEL Santa Fe 545.
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