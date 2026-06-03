Hasta el viernes: barrios de la Capital salteña donde atenderá el móvil de licencias de conducir

El Móvil de Licencias de conducir continúa brindando atención en distintos barrios de la ciudad de Salta. Este miércoles, jueves y viernes brindará servicio de 9.30 a 12.30 hs de acuerdo al siguiente cronograma:

Miércoles 3 de junio: Centro Vecinal de Mosconi

Centro Vecinal de Mosconi Jueves 4 de junio: Centro Vecinal de 20 de Junio

Centro Vecinal de 20 de Junio Viernes 5 de junio: CIC de Santa Cecilia

La atención será por orden de llegada. Los interesados podrán consultar los requisitos de cada trámite en el siguiente enlace: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/

Quienes asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.

A través de este móvil, los salteños además podrán:

Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral

Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario

Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)

Se recuerda que, en la renovación se pagarán los años a renovar y se imprimirá el comprobante para retirar la licencia en el CEL Santa Fe 545.

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