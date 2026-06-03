Tucumán: fecha de pago del medio aguinaldo para empleados provinciales

03/06/2026

Según lo comunicado oficialmente,  los trabajadores de los distintos organismos del Estado tucumano percibirán el medio aguinaldo del año entre el miércoles 17 y el sábado 20 de junio, alcanzando a los distintos organismos, reparticiones y poderes del Estado provincial.

  • MIERCOLES 17 DE JUNIO
    • SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
    • INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
    • SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
    • ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
    • ESTACION EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES
    • INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

 

  • JUEVES 18 DE JUNIO
    • SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
    • EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
    • ADMINISTRACION CENTRAL
    • DEFENSORIA DEL PUEBLO
  • VIERNES 19 DE JUNIO
    • EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
    • PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
    • MINISTERIO PUBLICO FISCAL
    • MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
    • PODER LEGISLATIVO
    • TRIBUNAL DE CUENTAS
    • TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
    • DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
  • SABADO 20 DE JUNIO
    • MUNICIPIOS DEL INTERIOR
    • COMUNAS RURALES
    • JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
    • RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
    • DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
    • ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
    • ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
    • INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
    • SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
    • INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
    • ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
    • INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
    • ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
    • EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

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