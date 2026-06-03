Tucumán: fecha de pago del medio aguinaldo para empleados provinciales
03/06/2026
Según lo comunicado oficialmente, los trabajadores de los distintos organismos del Estado tucumano percibirán el medio aguinaldo del año entre el miércoles 17 y el sábado 20 de junio, alcanzando a los distintos organismos, reparticiones y poderes del Estado provincial.
- MIERCOLES 17 DE JUNIO
- SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
- ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- ESTACION EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES
- INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
- JUEVES 18 DE JUNIO
- SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
- EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- ADMINISTRACION CENTRAL
- DEFENSORIA DEL PUEBLO
- VIERNES 19 DE JUNIO
- EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 - Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- MINISTERIO PUBLICO FISCAL
- MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- PODER LEGISLATIVO
- TRIBUNAL DE CUENTAS
- TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
- DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- SABADO 20 DE JUNIO
- MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- COMUNAS RURALES
- JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
- RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
- DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
- ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
- ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
- INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
- ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
- EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)
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