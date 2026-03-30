Pasos fronterizos: Chile retrasa su huso horario, nueva diferencia con Argentina desde abril

A partir del 4 de abril de 2026, Chile atrasará su huso horario una hora, generando una nueva diferencia con Argentina (cuando sean las 8:00 en Argentina, serán las 7:00 en Chile). Los viajeros deben tener en cuenta este cambio, los horarios deberán interpretarse según el país. Verificar previamente los horarios de atención puede evitar demoras e inconvenientes en el viaje.

Si bien los horarios de atención se mantienen articulados entre ambos países, su interpretación variará según el lado de la frontera en el que se encuentre el viajero.

Por ello, se aconseja verificar previamente los horarios de atención de cada paso antes de iniciar el viaje. Considerar esta diferencia —aunque sea de solo una hora— puede resultar clave para evitar demoras, cancelaciones o inconvenientes vinculados a reservas.

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