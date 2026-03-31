Oficializaron el minúsculo bono extraordinario para jubilados y pensionados en abril

Así lo anunció el Gobierno nacional, mediante el Decreto 213/2026, publicado ayer en el Boletín Oficial.

El decreto determinó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se abonará en abril a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales administradas por la ANSES.

Quiénes perciben el bono

Titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.

Personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.

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