Oficializaron el minúsculo bono extraordinario para jubilados y pensionados en abril

31/03/2026

Así lo anunció el Gobierno nacional, mediante el Decreto 213/2026, publicado ayer en el Boletín Oficial.
El decreto determinó el pago de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se abonará en abril a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales administradas por la ANSES.

Quiénes perciben el bono

  • Titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES.
  • Personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
  • Personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.

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