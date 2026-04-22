Un falso pasajero de remis desvió del camino al conductor y le robó el automóvil

Esta tarde efectivos policiales de los Distritos de Prevención 3 de Metán con la cooperación de Gendarmería Nacional detuvieron a un hombre de 59 años por el robo de un remis Chevrolet. El procedimiento se hizo con policías del Puesto de Control Fiscal El Naranjo sobre ruta nacional 9/34 en el marco de un plan candado originado tras la alerta de robo del rodado.

El sujeto fingió ser un pasajero y contrató el servicio de transporte en Salta, con supuesto destino a Oran. En el trayecto desvió del camino al conductor hacia a la ruta provincial 47, pasando Cabeza de Buey, donde bajo amenaza con arma de cometió el ilícito y abandonó en el camino al damnificado.

La Policía tomó conocimiento del hecho e inició un plan candado, efectivos de Seguridad Vial de Metán detectaron el paso del vehículo sustraído y dieron aviso al Puesto de Control Fiscal El Naranjo donde fue interceptado a las 14.10 hs.

El hombre, oriundo de Metán, portaba un arma de fuego calibre 22 y llevaba entre sus pertenencias diferentes documentos nacionales de identidad entre otros elementos que son de interés para la causa. El damnificado y denunciante es oriundo del departamento General Güemes. Intervino la Fiscalía Penal 1 de Metán.

Policía Salta

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