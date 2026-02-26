Samsung anunció la Serie Galaxy S26, cuando estará disponible en nuestro país

A través de un comunicado la empresa surcoreana Samsung Electronics Co., Ltd. anunció ayer la serie Galaxy S26 y como la definen, "la AI más intuitiva hasta ahora".

El comunicado:

La serie Galaxy S26, impulsado por las experiencias Galaxy AI más intuitivas, proactivas y adaptativas hasta ahora y diseñada para simplificar las tareas que las personas realizan a diario en sus teléfonos. Desde la gestión de planes y la búsqueda de información hasta la captura y el perfeccionamiento de contenidos, Galaxy S26 reduce el esfuerzo y la cantidad de pasos necesarios para realizar las tareas. Como teléfonos con IA de tercera generación de Samsung, los modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra gestionan tareas complejas en segundo plano, lo que permite a los usuarios centrarse en los resultados en lugar de en cómo funciona la tecnología.

La serie Galaxy S26 fue diseñada con las capacidades más avanzadas de Samsung trabajando juntas como una sola; un sistema de cámara líder en la industria y Galaxy AI. Esto ofrece una base sólida que brinda a los usuarios de Galaxy S26 la confianza para depender de su teléfono durante todo el día sin comprometer la seguridad ni la privacidad.

Basándose en décadas de innovación de Samsung en tecnología de pantallas, Galaxy S26 Ultra presenta la primera Privacy Display integrada del mundo para teléfonos móviles, lo que abre las puertas a una nueva clase de experiencias visuales y refuerza el compromiso de Samsung con la privacidad a nivel de píxel. Galaxy S26 Ultra también ofrece un chipset personalizado y una gestión térmica mejorada que permiten una IA más rápida y potente, todo ello envuelto en el Ultra más delgado hasta el momento. Juntas, estas opciones permiten que la serie Galaxy S26 ofrezca la experiencia Galaxy más poderosa hasta el momento.

“Creemos que la IA debería ser una herramienta en la que las personas puedan confiar todos los días, diseñada para funcionar de manera consistente para todos y sin necesidad de tener conocimientos especializados”, afirmó TM Roh, Director Ejecutivo, Presidente y Director de la División Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. “Con la serie Galaxy S26, nos enfocamos en que la IA se sienta sencilla, trabajando silenciosamente en segundo plano para que las personas puedan concentrarse en lo que realmente importa”.

Rendimiento potente diseñado para el uso cotidiano

Diseñado para un rendimiento durante todo el día, la serie Galaxy S26 está construida sobre el hardware más potente jamás visto en una serie Galaxy S, potenciado por un chipset personalizado. En toda la línea, la serie Galaxy S26 está diseñada para el rendimiento de la IA, eficiencia energética y gestión térmica, lo que garantiza que las tareas exigentes se ejecuten de manera fluida y constante, para que los usuarios puedan confiar en su dispositivo cuando más importa.

En Galaxy S26 Ultra, un procesador móvil personalizado: Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform para Galaxy, ofrece el mejor rendimiento hasta ahora en su clase, con mejoras significativas en CPU, GPU y NPU para soportar experiencias más rápidas y fluidas que se mantienen durante todo el día.

Un aumento del rendimiento de la CPU de hasta el 19% significa que Galaxy S26 Ultra responde más rápidamente y maneja cargas de trabajo complejas de forma inteligente, incluso cuando se ejecutan varias tareas a la vez. Una mejora del 39% en el rendimiento de la NPU potencia las funciones de Galaxy AI siempre activas que se ejecutan sin problemas, lo que permite a los usuarios pasar de una tarea a otra sin retrasos ni interrupciones. Un aumento del 24% en el rendimiento de la GPU ofrece imágenes más nítidas y una experiencia de juego más fluida.

Para mantener este nivel de rendimiento, Galaxy S26 Ultra presenta una cámara de vapor rediseñada con material de interfaz térmica ubicado a lo largo de los lados del procesador, lo que permite que el calor se distribuya de manera más eficiente en una superficie más grande. Esto mejora la disipación de calor para mantener el dispositivo frío y constante, incluso durante actividades exigentes como jugar, realizar múltiples tareas y grabar vídeos. Para soportar el uso durante todo el día, el Galaxy S26 Ultra también incorpora Super Fast Charging 3.0, minimizando el tiempo de inactividad al alcanzar hasta un 75% de carga en solo 30 minutos.

Integradas en el procesador, las tecnologías patentadas de Samsung mejoran el rendimiento visual. ProScaler mejora la escala de imágenes para que las fotos y los videos se vean más nítidos y claros a simple vista al enfocar el texto y los detalles finos y suavizar las texturas. Además, el mobile Digital Natural Image engine (mDNIe) de Samsung ofrece colores más sutiles y realistas gracias a un procesamiento de imágenes con una precisión cuatro veces mayor en comparación con la generación anterior.

En conjunto, estos avances brindan un rendimiento confiable durante todo el día, haciendo que cada acción parezca sencilla.

Sistema de cámara de Galaxy líder en la industria

La serie Galaxy S26 aplica el mismo enfoque en la interacción intuitiva a la creatividad y la productividad, ofreciéndolo a través del sistema de cámara Galaxy líder en la industria. Con un enfoque que integra la captura, edición y uso compartido de contenido en una única experiencia fluida, la creatividad resulta más natural y accesible, incluso sin herramientas profesionales ni conocimientos técnicos.

En Galaxy S26 Ultra, las aperturas más amplias de la cámara permiten que llegue más luz al sensor, lo que proporciona fotos más nítidas y con mayor riqueza de detalles en condiciones de poca luz, incluso al hacer zoom. La función Nightography Video mejorada mantiene las imágenes más nítidas y vibrantes incluso en escenas con poca luz, ya sea grabando conciertos en interiores o captando momentos alrededor de una fogata después del atardecer. La captura de video mejora aún más con las capacidades mejoradas de Super Steady, que añaden una opción de bloqueo horizontal para mayor estabilidad y para facilitar un encuadre consistente, incluso en senderos irregulares o actividades de ritmo rápido.

Las mejoras en AI ISP ahora se extienden a la cámara para selfies, captando tonos de piel más naturales y detalles más precisos en condiciones de iluminación mixta.

Editar fotos y videos es igual de fácil y sencillo, con herramientas impulsadas por IA integradas en flujos de trabajo familiares para que los usuarios puedan realizar cambios rápidamente y dar rienda suelta a su creatividad sin necesidad de conocimientos de diseño.

Con la suite Photo Assist mejorada, los usuarios pueden simplemente describir con sus propias palabras lo que desean cambiar. Cambiar la escena del día a la noche es sólo cuestión de pedirlo. También puede añadir elementos a las imágenes y restaurar partes faltantes de objetos, como un mordisco de un pastel. Los detalles personales, como una mancha en la ropa, también se pueden limpiar con la nueva capacidad de Galaxy AI para cambiar de atuendo en las fotos. Ahora es posible realizar ediciones de forma continua, revisarlas paso a paso y ajustarlas o deshacerlas fácilmente sobre la marcha, lo que hace que el proceso parezca fluido en lugar de definitivo.

Creative Studio aprovecha esta simplicidad al integrar la creación y la personalización en un único espacio, facilitando materializar las ideas en cuanto llega la inspiración. A partir de un boceto, una foto o un mensaje, los usuarios pueden convertir rápidamente sus ideas en elementos visuales pulidos, desde stickers e invitaciones hasta fondos de pantalla personalizados, y perfeccionarlos o compartirlos sin cambiar de herramienta ni interrumpir el flujo creativo.

La serie Galaxy S26 también simplifica las tareas visuales frecuentes con herramientas impulsadas por IA como el Escáner de Documentos, que elimina distorsiones y elementos de distracción, como arrugas o dedos, para ofrecer escaneos limpios al instante. Se pueden organizar automáticamente varias imágenes en un solo PDF, lo que facilita la digitalización de recibos, formularios o notas.

La experiencia de IA más intuitiva hasta hoy

La serie Galaxy S26 está diseñada para hacer que las experiencias de uso frecuente sean sencillas y fáciles de usar, con Galaxy AI reduciendo los pasos entre la intención y la acción. Funciona de manera más proactiva y fluida en nombre del usuario, adaptándose al contexto, ofreciendo el apoyo adecuado en el momento justo y automatizando tareas con una intervención manual mínima. A medida que la tecnología se desvanece en segundo plano y se ocupa de las tareas, los usuarios se pueden concentrar en los resultados.

Con Now Nudge las sugerencias oportunas y relevantes ayudan a los usuarios a mantenerse en el flujo de trabajo sin distracciones. Por ejemplo, si un amigo te pide fotos de un viaje reciente, Galaxy S26 sugiere automáticamente fotos de la Galería, eliminando la necesidad de buscar en álbumes o cambiar entre aplicaciones. También, al recibir un mensaje sobre una reunión, el Galaxy S26 puede reconocer las entradas relacionadas en el Calendario y verificar si hay conflictos.

En la serie Galaxy S26, Now Brief se ha vuelto más proactivo y personalizado. El Now Brief muestra recordatorios oportunos sobre eventos importantes, como reservas y actualizaciones de viaje, según el contexto personal, ayudando a los usuarios a mantenerse organizados durante todo el día.

Buscar información también es más fácil que nunca. Circle to Search con Google en la serie Galaxy S26 se ha actualizado con un reconocimiento de múltiples objetos mejorado, permitiendo a los usuarios explorar más profundamente varias partes de una imagen a la vez. Si los usuarios ven un estilo que les encanta, esta función también identifica todo, desde la chaqueta hasta los zapatos, todo en una sola búsqueda.

La serie Galaxy S26 incorpora un Bixby actualizado como agente conversacional, haciendo que la interacción con los dispositivos Galaxy sea aún más simple e intuitiva. Los usuarios pueden navegar por sus dispositivos y ajustar configuraciones usando lenguaje natural, sin necesidad de términos o comandos exactos. Además de Bixby, la serie Galaxy S26 integra una selección de agentes, incluidos Gemini y Perplexity. Una vez configurados, las tareas pueden completarse con solo presionar un botón o mediante un comando de voz. El Galaxy S26 también puede gestionar tareas de varios pasos en segundo plano, simplificando el proceso para el usuario. Por ejemplo, con Gemini, pedir un auto por aplicación es tan sencillo como solicitarlo, revisar los detalles y tocar confirmar. Estos agentes permiten buscar y realizar tareas complejas de forma fluida entre aplicaciones mediante una interacción natural.

En conjunto, estas experiencias proactivas, personalizadas y adaptativas sientan las bases para experiencias de IA más autónomas, preparando el terreno para que los dispositivos Galaxy se conviertan en compañeros de confianza que comprendan y anticipen las necesidades del usuario.

Capas de protección en la Era de la IA

A medida que las experiencias móviles se vuelven más personalizadas gracias a la IA, proteger la privacidad del usuario se vuelve aún más crítico. Samsung incorpora protección en cada capa de Galaxy S26, manteniendo los datos personales seguros y brindando a los usuarios transparencia y control sobre cómo se utiliza su información.

Galaxy S26 Ultra incorpora la privacidad a nivel de píxel con la primera Privacy Display integrada de la industria móvil, un avance en la tecnología de pantallas que cambia fundamentalmente la forma en que se puede proteger la privacidad en un teléfono. Diseñada para situaciones cotidianas como el transporte público, cafeterías y entornos compartidos, Privacy Display va más allá de todo lo disponible anteriormente en dispositivos móviles; hardware y software trabajando al unísono para proteger la privacidad sin comprometer la experiencia de visualización.

Al controlar cómo los píxeles dispersan la luz, la pantalla mantiene el contenido claro, brillante y cómodo para el usuario en el uso cotidiano, al tiempo que limita lo que otros pueden ver. A diferencia de los films adhesivos de privacidad tradicionales, el Privacy Display integrado de Galaxy mantiene una calidad de visualización completa desde todas las direcciones cuando está desactivada, y limita la visibilidad para otras personas desde ángulos laterales cuando se activa, incluso al cambiar entre orientación vertical y horizontal.

Los usuarios pueden personalizar cuándo se enciende (por ejemplo, al ingresar PIN, patrones y contraseñas o abrir aplicaciones seleccionadas) y ajustar los niveles de privacidad según la situación. La Privacidad de Pantalla Parcial limita de manera inteligente la visibilidad de las ventanas emergentes de notificación, mientras que la Protección de Privacidad Máxima oscurece aún más las vistas laterales para mayor discreción, todo con un impacto mínimo en la energía o la usabilidad.

La serie Galaxy S26 también incorpora protecciones de software más inteligentes que funcionan silenciosamente en segundo plano. Call Screening con tecnología de IA identifica a las llamadas desconocidas y resume la intención de la llamada, lo que facilita la gestión segura de las llamadas. Las Alertas de Privacidad utilizan el aprendizaje automático para notificar proactivamente a los usuarios en tiempo real cuando las aplicaciones con privilegios de administrador del dispositivo intentan acceder innecesariamente a datos confidenciales, como la ubicación precisa, los registros de llamadas o los contactos. Estas alertas ayudan a los usuarios a comprender rápidamente cuándo las aplicaciones buscan un acceso más profundo, para que puedan administrar los permisos con mayor claridad y control.

Álbum privado, integrado directamente en la Galería, permite a los usuarios ocultar fácilmente fotos y videos seleccionados sin crear una carpeta separada o iniciar sesión en una cuenta Samsung. Para mantenerse a la vanguardia de las amenazas emergentes, Galaxy S26 también extiende la innovación de Samsung en criptografía postcuántica (PQC) a los procesos críticos del sistema, incluyendo la verificación de software y la protección del firmware, fortaleciendo así la integridad del dispositivo para el futuro.

Las nuevas actualizaciones de Knox Matrix fortalecen aún más la protección en los dispositivos Galaxy conectados, agregando cifrado de extremo a extremo habilitado por PQC más servicios como transferencia de eSIM y una visibilidad más clara del estado de actualización del firmware en todo el ecosistema a través del Security Status of Your Devices (Estado de seguridad de sus dispositivos).

Estas experiencias están respaldadas por Samsung Knox, la plataforma de seguridad multicapa que protege los dispositivos Galaxy desde el nivel del chip. Para el Galaxy AI en el dispositivo, Personal Data Engine (PDE) permite experiencias de IA personalizadas y conscientes del contexto. Para mantener este proceso seguro, Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) cifra los datos de cada aplicación, mientras que Knox Vault agrega una capa física de protección que aísla los datos confidenciales dentro de su propio hardware seguro. Junto con configuraciones que permiten a los usuarios elegir cómo funcionan las funciones de IA, Galaxy S26 combina hardware y software para ofrecer un enfoque integral y sistemático diseñado para mantener protegidos los datos personales.

Estas actualizaciones se basan en la cartera de seguridad y privacidad existente de Galaxy, que incluye Bloqueador automático, Protección contra robo, Uso compartido privado, Wi-Fi seguro y más. Estas capas de protección están diseñadas para brindar a los usuarios mayor transparencia, elección y control a través de la continua innovación en seguridad móvil de Samsung en la era de la IA. Y con siete años de actualizaciones de seguridad, Galaxy S26 ayuda a mantener estas capas resistentes a lo largo del tiempo, lo que permite un uso más prolongado y seguro en los próximos años.

La facilidad de uso del Galaxy S26 continúa incluso cuando el teléfono está fuera del alcance. La nueva serie Galaxy Buds4 es un compañero natural del Galaxy S26, ampliando las experiencias cotidianas más allá del teléfono mientras ofrece un sonido Hi-Fi rico y envolvente. Cuando el Galaxy S26 se vincula con los Galaxy Buds4, las interacciones pueden continuar de forma natural en momentos en los que no es práctico usar las manos. Los usuarios pueden activar agentes de IA con sus voces, gestionar llamadas a través de Gestos de Cabeza sencillos en los Buds4 Pro y mantenerse conectados sin interrumpir su ritmo.

Disponibilidad en nuestro país

Galaxy S26 Ultra, S26 y S26 estarán disponibles para su compra en Argentina a partir del 11 de marzo con muchos beneficios para su compra como cuotas sin interés, Plan Canje, y mucho más. La serie Galaxy S26 presenta un diseño unificado en todos los modelos, con opciones de color compartidas que incluyen Cobalt Violet, Blanco, Negro y Sky Blue.

Además, desde 25 de febrero hasta 10 de marzo se podrá comprar la Samsung PrePaid Card en tiendas Samsung y distribuidores autorizados seleccionados y así obtener un beneficio extra en la compra de un dispositivo de la Serie Galaxy S26. La PrePaid Card tendrá un costo de $300.000 y dará derecho a un cupón de $600.000 disponibles para la compra de cualquiera de los 3 dispositivos durante el período de lanzamiento.

Tabla de especificaciones

Galaxy S26 Ultra Pantalla QHD+ de 6,9 pulgadas*Pantalla Dynamic AMOLED 2XFrecuencia de actualización adaptable de 120Hz (1 ~ 120Hz)Vision Booster (Intensificador de Visión) *Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla de Galaxy S26 Ultra es de 6,9 pulgadas en el rectángulo completo y de 6,7 pulgadas si se tienen en cuenta las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. Dimensiones y peso 78,1 x 163,6 x 7,9mm, 214g* El peso puede variar según el país o la región. Cámara Cámara ultra gran angular de 50 MP● F1.9 Cámara gran angular de 200 MP● Zoom de calidad óptica 2x F1.4 Cámara con teleobjetivo de 50MP● Zoom óptico de calidad 10x, zoom óptico 5x F2.9 Cámara con teleobjetivo de 10MP● Zoom óptico 3x F2.4 Cámara frontal de 12 MP● F2.2 *El zoom óptico de calidad está habilitado por el sensor Adaptive Pixel. Las distancias 3x y 5x corresponden al zoom óptico. Las distancias 2x y 10x corresponden al zoom óptico de calidad. AP Snapdragon® 8 Elite Gen 5 para Galaxy Memoria y Almacenamiento 16GB + 1TB12 + 512GB12 + 256GB *Las opciones de almacenamiento y la disponibilidad pueden variar según el operador, el país o la región. *La capacidad de almacenamiento real disponible depende del software precargado.*La opción de memoria puede variar según el mercado. Batería 5.000 mAh * Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según el estándar IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4.855 mAh. La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores.** La duración real de la batería varía en función del entorno de red, las funciones y aplicaciones utilizadas, la frecuencia de llamadas y mensajes, el número de veces que se ha cargado y muchos otros factores. Carga* Carga con cable*: Hasta a un 75% de carga en unos 30 minutos con adaptador 60W**Carga inalámbrica superrápida ***PowerShare inalámbrico**** *Carga por cable compatible con QC2.0 y AFC PD . **El adaptador de corriente se vende por separado. Utiliza únicamente cargadores y cables aprobados por Samsung. ***Carga inalámbrica compatible con WPC. ****Limitado a los smartphones de Samsung u otras marcas con carga inalámbrica Qi, como Galaxy Z TriFold, S25 FE, Z Fold7, Z Flip7, serie S25, S24 FE, Z Fold6, Z Flip6, serie S24, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5, serie S23, Z Fold4, Z Flip4, serie S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, serie S21, Z Fold2, serie Note20, serie S20, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE y Note5. Solo disponible con ciertos wearables Samsung Galaxy como Galaxy Buds3 Pro, Buds3, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch8 Classic, Watch8, Watch Ultra, Watch7, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch y Galaxy Buds. Si la carga de la batería es inferior al 30%, es posible que PowerShare inalámbrico no funcione. Puede no funcionar con ciertos accesorios, fundas, dispositivos de otras marcas o algunos wearables de Samsung. Puede afectar a la recepción de llamadas o a los servicios de datos, dependiendo del entorno de la red. SO Android 16One UI 8.5 Red y conectividad 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 6.0 *Requiere una conexión de red 5G óptima, disponible en determinados mercados. Consulta la disponibilidad y los detalles con tu operador. Las velocidades de descarga y transmisión pueden variar en función del proveedor de contenidos, la conexión del servidor y otros factores.**La disponibilidad del modelo LTE varía según el país y el operador. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario.***La disponibilidad de la red Wi-Fi 7 puede variar según el mercado, el proveedor de red y el entorno del usuario. Requiere una conexión óptima. Requerirá un enrutador Wi-Fi 7. Resistencia al agua IP68 *Basado en condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. Sin penetración de polvo, protección total contra el contacto (hermético al polvo). La resistencia al agua y al polvo del dispositivo no es permanente y puede disminuir con el tiempo debido al uso y desgaste normal.

Galaxy S26 Galaxy S26+ Pantalla FHD+ de 6,3 pulgadas* QHD+ de 6,7 pulgadas* Pantalla Dynamic AMOLED 2XFrecuencia de actualización adaptable de 120Hz (1 ~ 120Hz)Vision Booster (Intensificador de Visión) *Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla de Galaxy S26 es de 6,3 pulgadas en un rectángulo completo y de 6,1 pulgadas teniendo en cuenta los rincones redondeados; el tamaño de la pantalla de Galaxy S26+ es de 6,7 pulgadas en un rectángulo completo y de 6,5 pulgadas teniendo en cuenta los rincones redondeados; el área visible real es más pequeña debido a los rincones redondeados y al orificio de la cámara. Dimensiones y peso 71,7 x 149,6 x 7,2mm, 167g (Sub6) 75,8 x 158,4 x 7,3mm, 190g (mmWave/Sub6) * El peso puede variar según el país o la región. AP Exynos 2600 (2 nanómetros y 10 núcleos)*El tipo de AP puede variar según el dispositivo y el mercado. Cámara Cámara ultra gran angular de 12 MP● F2.2 Cámara gran angular de 50 MP● Zoom de calidad óptica 2x F1.8 Cámara con teleobjetivo de 10MP● Zoom óptico 3x, F2.4 Cámara frontal de 12 MP● F2.2 *El zoom óptico de calidad está habilitado por el sensor Adaptive Pixel. La distancia 3x corresponde al zoom óptico. La distancia 2x corresponde al zoom óptico de calidad. Memoria y Almacenamiento 12 + 512GB12 + 256GB 12 + 512GB12 + 256GB *Las opciones de almacenamiento y la disponibilidad pueden variar según el operador, el país o la región. *La capacidad de almacenamiento real disponible depende del software precargado.*La opción de memoria puede variar según el mercado. Batería 4.300 mAh 4.900 mAh * Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras probadas según el estándar IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4.175 mAh para Galaxy S26 y 4.755 mAh para 26+. La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los estándares de uso y otros factores. Carga Carga con cable*: Hasta a un 55% de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 25W** y cable 3A USB-C***Carga inalámbrica rápida 2.0****PowerShare inalámbrico**** Carga con cable*: Hasta a un 69% de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 45W**Carga inalámbrica superrápida ***PowerShare inalámbrico**** *Carga por cable compatible con QC2.0 y AFC PD . **El adaptador de corriente y el cable de datos se venden por separado. Se recomienda utilizar el adaptador de corriente y el cable de datos originales de Samsung de 45 W para el Galaxy S25+ y el adaptador de corriente y el cable de datos originales de Samsung de 25 W para el Galaxy S25. ***Resultados de pruebas de laboratorio internas de Samsung, realizadas con un adaptador Travel de 25 W conectado a la versión recién lanzada del Galaxy S25 y un adaptador Travel de 45 W conectado a la versión recién lanzada del Galaxy S25+ mientras el dispositivo tenía un 0% de energía restante, con todos los servicios, funciones y pantalla apagados. La velocidad de carga real puede variar según el uso real, las condiciones de carga y otros factores. ***Carga inalámbrica compatible con WPC. ****Limitado a los smartphones de Samsung u otras marcas con carga inalámbrica Qi, como Galaxy Z TriFold, S25 FE, Z Fold7, Z Flip7, serie S25, S24 FE, Z Fold6, Z Flip6, serie S24, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5, serie S23, Z Fold4, Z Flip4, serie S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, serie S21, Z Fold2, serie Note20, serie S20, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE y Note5. Solo disponible con ciertos wearables Samsung Galaxy como Galaxy Buds3 Pro, Buds3, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch8 Classic, Watch8, Watch Ultra, Watch7, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch y Galaxy Buds. Si la carga de la batería es inferior al 30%, es posible que PowerShare inalámbrico no funcione. Puede no funcionar con ciertos accesorios, fundas, dispositivos de otras marcas o algunos wearables de Samsung. Puede afectar a la recepción de llamadas o a los servicios de datos, dependiendo del entorno de la red. SO Android 16One UI 8.5 Red y conectividad 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.4 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 6.0 *Los servicios 5G solo se admiten en ubicaciones habilitadas para redes 5G. Requiere una conexión de red 5G óptima. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario.**La disponibilidad del modelo LTE varía según el país y el operador.***La disponibilidad de la red Wi-Fi 7 puede variar según el mercado, el proveedor de red y el entorno del usuario. Requiere una conexión óptima. Requerirá un enrutador Wi-Fi 7. Resistencia al agua IP68 *Basado en condiciones de prueba de laboratorio para inmersión en hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. Sin penetración de polvo, protección total contra el contacto (hermético al polvo). La resistencia al agua y al polvo del dispositivo no es permanente y puede disminuir con el tiempo debido al uso y desgaste normal.

* Las especificaciones pueden variar según el mercado.

