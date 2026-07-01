Ya se pueden adquirir las entradas para el partido entre Boca Juniors y Athletico Paranaense a realizarse en Salta

El encuentro entre Boca Juniors y Athletico Paranaense de Brasil se disputará el 8 de julio, a las 21 horas, en el estadio Padre Ernesto Martearena de la capital salteña. Los interesados ya pueden asegurar su lugar de manera digital desde hoy, miércoles 1 de julio a través del sitio www.entradauno.com.

La modalidad presencial estará habilitada el domingo 5 y lunes 6 de julio, de 12 a 17 horas, en las boleterías Norte del estadio, ubicadas sobre la avenida Fernández Molina s/n.

Los valores establecidos son de $ 35.000 para las populares, $ 60.000 las preferenciales Este y $ 80.000 la platea techada.

Esta presentación, que se suma al partido entre River Plate y Aldosivi el 17 de julio por la Copa Argentina, ratifica a Salta como un destino estratégico para el turismo deportivo.

Sec. Prensa Salta

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