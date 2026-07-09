9 de julio de 2026: 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina

El 9 de julio de 1816, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata se reunieron en Casa Histórica de la Independencia, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, y declararon oficialmente la independencia de la monarquía española y de cualquier otra dominación extranjera.

La decisión fue tomada durante el Congreso de Tucumán, integrado por diputados de varias provincias. Este hecho marcó el nacimiento de Argentina como una nación soberana y permitió que el país comenzara a construir sus propias instituciones y su futuro político.

Actualmente, el 9 de julio se conmemora con actos oficiales, desfiles, ceremonias escolares, izamiento de la bandera y actividades culturales en todo el país. También es una ocasión para reunirse en familia y disfrutar de comidas típicas como el locro y las empanadas.

Actos en Tucumán hoy

Por el 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, encabezaron el acto de izamiento de la Enseña Nacional en el mástil de Plaza Independencia, con la presencia de autoridades provinciales, municipales, representantes de instituciones y público en general. En la previa, se concretó el tradicional chocolate patrio con la comunidad.

Al inicio del acto, el jefe de la Agrupación Independencia, teniente coronel, Héctor Orlando Rodríguez, presentó los efectivos formados a la Vicepresidente y solicitará la autorización correspondiente para iniciar la ceremonia de Izamiento de Bandera Nacional Argentina.

Villarruel y Jaldo saludaron formalmente a Agrupación Independencia y a los alumnos de escuelas públicas tucumanos formados en la plaza.

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