Fiestas de fin de año: cómo será el transporte de pasajeros de SAETA en la zona metropolitana de Salta

SAETA informó que el miércoles 24, el servicio de colectivos en los once municipios que componen el área Metropolitana, funcionará solo hasta las 19 hs, horario en el que pasará el último coche de cada línea por el centro en dirección a los barrios. Como todos los años el servicio se retomará el 25 a las 10, extendiéndose sólo hasta las 22 hs.

Del mismo modo, el miércoles 31 de diciembre, solo habrá coches en circulación hasta las 19 hs, retomando el servicio al día siguiente, 1° de año desde las 10 y hasta las 22.

Los días 26 de diciembre y 2 de enero el servicio se retomará a las 00 horas con el servicio nocturno y desde las 5.30 con frecuencias y horarios habituales.

Los usuarios podrán ver los horarios previstos para ese día en https://www.saetasalta.com.ar en el ícono de ingreso a cada corredor. También podrán observar la ubicación de los coches de cada línea a través de SAETA APP, disponible para todos los teléfonos celulares con sistema IOS y ANDROID.

Centros de Atención

Los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1° de año, los Centros de Atención al Usuario de Paseo Salta, Pellegrini 824, CCM y Centro Cívico Grand Bourg permanecerán cerrados, retomando su actividad normal el 26 de diciembre y el 2 de enero, respectivamente.

