Salta: tras la denuncia de vecinos, clausuran un centro médico que arrojaba restos de productos patológicos a la vía pública

En la tarde de hoy personal de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Salta, clausuró de forma preventiva un centro médico en el barrio Tres Cerritos.

El operativo se llevó a cabo en la calle Los Fresnos del barrio Tres Cerritos en la capital salteña, ya que personal del centro médico arrojaba medicamentos y restos de productos patológicos, a la vía pública.

"Actuamos luego de denuncias de los vecinos, quienes nos informaron de la situación. Intervenimos rápidamente multando y clausurando el centro, ya que cometieron faltas graves", dijo Juan José López, inspector de Ambiente.

Se encontraron medicamentos vencidos, restos patológicos, gasas y restos de productos de odontología y laboratorio, que ya fueron retirados y trasladados para su disposición final.

Desde el área aseguraron que el centro médico se encontrará clausurado hasta que regularice su situación.

