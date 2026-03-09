Anuncian un incremento en el precio de los combustibles desde la medianoche

Tal como se esperaba, las compañías petroleras ya comenzaron a trasladar a los precios de sus combustibles en surtidor el impacto de la disparada del precio del barril de petróleo merced de la guerra que lanzó de manera unilateral el tándem Trump-Netanyahu en Medio Oriente.

Luego de llegar a negociarse en 120 dólares el barril en el mercado de futuros y tras estabilizarse en 100 dólares, Puma anunció que incrementará sus combustibles desde esta medianoche un 5%.

Shell hará lo propio y ya anticipan que la próxima semana avanzarán con una nueva corrección.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que no tocarán el precio de los combustibles, a pesar de la escalada en el costo del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

“@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, escribió el titular de la compañía en su cuenta de X.

— Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) March 9, 2026

Según Marín, YPF trabaja “con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average” donde podrán “atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”.

“La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”

El gobierno decidió utilizar a YPF (que tiene más del 50% del mercado argentino de combustibles) como ariete para morigerar el impacto de estas subas en la inflación y dispuso un esquema de "micropricing", es decir subas más seguidas pero en menor magnitud. Así ya avanzó en una suba del 2,5% en los precios de sus combustibles y se prevé que en los próximos días anuncie un nuevo aumento.

fuente: MinutoUno

