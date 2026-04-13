Encuesta: el 60.7% de los argentinos no apoyaría una relección de Milei

Un informe de la consultora Zuban Córdoba y Asociados (Córdoba) revela que el 60,7% de los argentinos no votaría hoy por la reelección de Javier Milei. El estudio, realizado a comienzos de abril del corriente año, indica un deterioro en la imagen del Gobierno Nacional, influido por la crisis económica y denuncias de corrupción.

El informe describe un escenario político marcado por, la crisis económica persistente, controversias públicas sobre corrupción, cuestionamientos en contrataciones, designaciones y conflictos de interés en el Estado.

Se observa un deterioro en la legitimidad del oficialismo, con tendencias más estructurales, donde más del 60% la rechaza la reelección de Milei, 29,4% votaría por su reelección y un 10% de indecisos, esto muestra un rechazo mayoritario claro.

En el escenario político predomina una imagen desgastada y en retroceso, mayor polarización y debilitamiento electoral del oficialismo, condiciones que podrían favorecer a la oposición si logra articular una alternativa creíble.

Ya no es solo desgaste económico sino que existen problemas de confianza y legitimidad, la reelección hoy aparece altamente improbable, el oficialismo depende de retener su base más fiel, no de expandirse.

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