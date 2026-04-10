Allanamientos en Aguaray y Pichanal por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Ciberseguridad, llevó adelante allanamientos en el marco de investigaciones por diferentes causas vinculadas a la producción, tenencia y/o distribución de material de abuso sexual infantil.

Durante los operativos se allanaron viviendas ubicadas en el paraje Agua Blanca, de la localidad de Aguaray, y así también en la localidad de Pichanal.

Como resultado de los procedimientos, se concretó la detención de tres hombres de 27, 23 y 42 años. Además, se secuestraron celulares, tarjetas SIM, dispositivos de almacenamiento y otros elementos de interés para las causas.

Intervino la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia y los Juzgados de Garantías de Tartagal y Orán.

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