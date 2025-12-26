Autorizan nuevas operaciones aéreas en el país, a la empresa de bandera chilena LATAM Airlines

A través de las Disposiciones 46 y 47/2025, publicadas hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía autorizó nuevas operaciones aéreas de la empresa de bandera chilena LATAM Airlines Group S.A., en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y Chile

Con estas disposiciones, se habilitó a la compañía a explotar servicios aéreos regulares y no regulares de transporte de pasajeros y carga, con derechos de tráfico de hasta novena libertad del aire, es decir que se le permite a la empresa operar cabotaje, sin limitación de rutas ni frecuencias, utilizando aeronaves de gran porte, fomentando la competencia y la liberalización del mercado aéreo.

A su vez, se habilitó a la empresa a operar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de manera combinada, en la ruta Santiago de Chile – Río de Janeiro – Buenos Aires, y viceversa, de acuerdo con los convenios bilaterales vigentes.

Estas medidas se enmarcan en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es ampliar la conectividad, incrementar frecuencias y destinos, y promover tarifas más competitivas mediante la apertura de nuevas rutas y la incorporación de más compañías aéreas en el país.

