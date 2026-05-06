Cinco detenidos tras violento robo armado en una finca de Tartagal

En la madrugada de hoy, efectivos de la policía de Salta realizaron un plan candado por un robo calificado, con uso de arma de fuego, registrado en una finca ubicada en el kilómetro 8 de la RN 86, en la ciudad de Tartagal.

Los delincuentes sustrajeron una camioneta Ford Ranger, dinero en efectivo y herramientas, entre otros elementos; contaban además con un auto particular que oficiaba como vehículo de apoyo.

La camioneta fue localizada en la RP 54 y tras verse descubiertos sus ocupantes intentaron darse a la fuga, lo que derivó en una persecución que culminó con la recuperación del vehículo y la detención de dos mujeres mayores de edad.

Más tarde en la zona de Campo Durán, se interceptó el automóvil (Volkswagen) que oficiaba de apoyo logrando la detención de tres hombres, mayores de edad, con domicilio en Salvador Mazza, y estarían vinculados entre sí.

Durante la requisa se recuperaron los elementos sustraídos además de secuestrar más de un millón de pesos en efectivo. La investigación continúa, por parte de la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal, para determinar la posible participación de otras personas en el hecho.

El propietario de la finca radicó la denuncia correspondiente, mientras que los empleados del lugar reconocieron tanto los vehículos como los elementos robados.

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