Amenaza anónima en un Colegio de Salta: investigan un mensaje intimidatorio hallado en un baño escolar

Autoridades del colegio 5033 de la capital salteña reportaron al Sistema de Emergencias 911 el hallazgo de un mensaje con contenido amenazante escrito en un baño de hombres ubicado en la primera planta del establecimiento.

Trabajan en el caso la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta, la Fiscalía Penal 3 y la Asesoría de Menores e Incapaces a fin de determinar las circunstancias del hecho e identificar a quien o quienes resulten responsables.

De acuerdo con la normativa vigente, el caso podría encuadrarse en el delito de Intimidación Pública, figura penal que prevé penas de 2 a 6 años de prisión.

Asimismo, se hace saber que mensajes de características similares se viralizaron en distintas instituciones educativas del país, por lo que se trabaja de manera coordinada en el análisis de la situación.

Por su parte, el Ministerio de Educación de la Provincia adoptó medidas institucionales enmarcadas en los protocolos preventivos de Seguridad y Convivencia Escolar. En todos los establecimientos educativos se encuentra vigente la Resolución 115/26, que establece un protocolo de actuación ante casos de bullying, ciberacoso y violencia entre pares, con eje en la corresponsabilidad obligatoria de las familias.

*foto gentileza ElTribuno

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