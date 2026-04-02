Refuerzan los controles de seguridad ciudadana por Semana Santa

Por el fin de semana largo de Semana Santa, la Policía de Salta implementará un operativo integral de control y fiscalización en distintos puntos de la provincia.

Las acciones se desarrollarán en rutas provinciales y en sitios de alta concurrencia turística como San Lorenzo, el Mercado Artesanal, la plaza 9 de Julio, el Teleférico San Bernardo, La Caldera y Vaqueros, entre otros espacios estratégicos.

El operativo tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los visitantes a la provincia, mediante la supervisión de alojamientos, guías de turismo, rentadoras de autos, y prestadores de turismo aventura.

Se recomienda además a quienes visiten la provincia la importancia de contratar prestadores habilitados oficialmente, disponibles en https://visitsalta.ar, a fin de asegurar una estadía adecuada.

En caso de detectar informalidad, se encuentra disponible un canal para realizar denuncias a través de WhatsApp: https://wa.me/543875647765. La información será gestionada con total confidencialidad.

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