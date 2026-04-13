Durante el fin de semana, detectaron a 118 conductores alcoholizados

Durante el fin de semana efectivos policiales de la Dirección General de Seguridad Vial de Salta controlaron 9.885 vehículos en los puestos fijos y móviles de seguridad instalados en toda la provincia.

Detectaron y sancionaron a 979 infractores a las normativas viales, en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Además hicieron 6.035 test de alcoholemia, dando positivo 118 conductores alcoholizados que fueron infraccionados.

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