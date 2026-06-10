Empleadas domésticas: oficializan aumentos salariales escalonados y sube el adicional por zona desfavorable

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó una nueva actualización salarial para el personal de casas particulares mediante la Resolución 4/2026. Los aumentos se aplicarán de forma escalonada entre abril y julio de 2026: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio, tomando como base los salarios vigentes de cada período.

La normativa establece que estos valores representan los salarios mínimos del sector, aunque empleadores y trabajadores pueden acordar remuneraciones superiores.

Además, se dispuso la incorporación al salario básico de la suma no remunerativa acordada en marzo: el 50% se integró en abril y el resto se incorporará desde julio. Esto hará que dichos montos pasen a formar parte de la remuneración habitual, impactando en otros derechos laborales vinculados al salario.

Por otro lado, se incrementó el adicional por zona desfavorable, que desde el 1 de abril pasó a ser del 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría.

Las nuevas escalas salariales y modificaciones tienen alcance nacional y se aplican a todo el personal comprendido en el régimen de trabajo para casas particulares establecido por la Ley 26.844.

*con información de Ámbito

*imagen generada con IA

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