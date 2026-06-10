Acuerdo entre el Gobierno y las universidades: aumento del 24,33% y refuerzo presupuestario

Después de más de dos años de tensiones entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el financiamiento del sistema universitario, ambas partes alcanzaron un acuerdo que pone fin al conflicto presupuestario. El entendimiento contempla un incremento salarial total del 24,33% para docentes y no docentes universitarios, distribuido en un 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre, además de refuerzos presupuestarios destinados a becas estudiantiles, hospitales universitarios y gastos de funcionamiento.

El acuerdo fue formalizado en una reunión realizada en el Palacio Sarmiento (Buenos Aires), encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a rectores y representantes gremiales. Según el acta firmada, la actualización salarial busca compensar el desfasaje correspondiente a 2025, ajustar los haberes de acuerdo con la inflación acumulada hasta mayo de 2026 y otorgar una recomposición adicional del 7% para recuperar parte de la pérdida del poder adquisitivo registrada en 2024.

Asimismo, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio de hasta tres meses para continuar las negociaciones salariales, tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. La principal diferencia respecto de la ley aprobada por el Congreso radica en que esta última contemplaba la recuperación salarial desde diciembre de 2023, mientras que el acuerdo alcanzado establece un criterio distinto para la recomposición de los ingresos.

Al respecto, el Vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, a través de su cuenta en X, expresó: "El Gobierno reconoció hoy, aunque todavía de manera insuficiente, un reclamo legítimo de las universidades y de toda la sociedad. Como siempre planteamos, el camino es el diálogo, la responsabilidad y una mirada estratégica para el desarrollo de nuestro país. El reconocimiento alcanzado representa un avance importante y un alivio necesario frente a la crítica situación presupuestaria y salarial que atraviesan las universidades públicas. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo inmenso de la sociedad, de la comunidad universitaria y de los referentes de la cultura que se involucraron en esta lucha. Esto también se logró gracias al trabajo de los diputados y senadores que sancionaron y ratificaron la Ley en el Congreso. Vamos a seguir exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y un Presupuesto 2027 que vuelva a reconocer el valor central de la universidad pública, una de las herramientas más importantes que tiene la Argentina para generar conocimiento, igualdad de oportunidades y construir un futuro mejor".

*con información de LaNacion

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