Jubilados y pensionados ya pueden consultar su recibo de haberes desde la app Mi Anses

A partir de ahora los titulares de jubilaciones y pensiones pueden consultar la liquidación de sus haberes y revisar los conceptos que integran el cobro de su prestación desde la app mi ANSES. Esta aplicación móvil, disponible para IPhone y Android, se puede descargar a través del código QR desde: https://www.anses.gob.ar/app-mi-anses

Los interesados pueden acceder al recibo previsional desde la aplicación de manera sencilla, segura y confidencial, con CUIL y Clave de la Seguridad Social y también visualizar desde allí el historial de recibos desde 2021.

Paso a paso: cómo acceder al recibo

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la app mi ANSES. Seleccionar la opción Jubilación > Consultar tu recibo de haberes. Allí aparece la información del último recibo disponible y de los anteriores. Al cliquear en el ícono de descarga, se brinda la opción del envío del documento al correo electrónico registrado en ANSES, para su posterior impresión.

También se puede acceder al recibo de haberes desde el sitio oficial de ANSES en la sección mi ANSES: https://servicioscorp.anses.gob.ar/clavelogon/logon.aspx?system=miansesv2

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