Aerolíneas Argentinas modificó su política de equipaje, nuevos precios

05/05/2026

Aerolíneas Argentinas modificó su política de equipaje para vuelos de cabotaje, eliminando el carry-on gratuito en la tarifa base (Promo/Base). Ahora, esta tarifa solo incluye un artículo personal (3 kg). Para llevar una valija de mano (hasta 8 kg), se debe abonar un adicional, buscando alinear la compañía al modelo low cost.

Cambios:

  • Tarifa Base/Promo: Incluye solo artículo personal (mochila/cartera, máximo 40x30x15 cm) hasta 3 kg.
  • Equipaje de mano (Carry-on): Ya no está incluido en la tarifa más barata. Se debe pagar un cargo extra para llevar la valija de 8 kg en cabina.
  • Costo adicional: El costo por añadir equipaje de mano es aproximadamente $40.000-$42.350 pesos por tramo.
  • Alcance: La medida aplica exclusivamente a vuelos nacionales y no es retroactiva a tickets ya emitidos.
  • Tarifas Plus: A partir de esta tarifa, el carry-on sí está incluido.

Recomiendan verificar la tarifa al comprar, ya que este cambio busca mayor competitividad en los precios base; la modificación se suma al cobro previo de selección de asientos, según varios medios nacionales.

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