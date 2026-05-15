El Senado nacional sancionó la Ley de Regularización de Armas

Con 40 votos afirmativos y 26 negativos, la Cámara alta sancionó la ley de Regularización de Armas de Fuego y la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027, iniciativa que llegó en revisión desde la Cámara de Diputados.

La senadora Carolina Losada (UCR), en su carácter de miembro informante, resaltó el amplio consenso alcanzado por la medida y subrayó que se trata de "una política pública en seguridad que sirve para prevenir y sacar de la oscuridad muchas armas no regularizadas que hoy circulan en nuestro país". Asimismo, destacó la importancia de que el Estado "recupere el control y la trazabilidad necesarios para prevenir el delito y proteger a todos los argentinos".

Para fundamentar su rechazo a la medida, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) afirmó que el proyecto "va en contra de las familias argentinas" y sostuvo: "Nosotros creemos en un Estado que colabore para que no haya violencia en el país y en la cultura de la paz".

En sentido contrario, la senadora Patricia Bullrich (LLA) consideró "necesario" este proyecto y aclaró que el mismo no era para flexibilizar el acceso a las armas sino para: "Recuperar el control y generar una capacidad de fiscalización que nunca existió en un universo enorme de armas que está fuera del sistema".

Más sobre: Política.



