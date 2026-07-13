Santa Victoria Este: llega el camión oncológico con mamografías gratuitas y vacunas del calendario nacional
13/07/2026
El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta, prestará servicios en el municipio de Santa Victoria Este, donde ofrecerá a las mujeres la posibilidad de realizarse mamografías gratuitas.
Las jornadas previstas son:
- El 13,14,15,16 y 17 de julio, en el Hospital de Santa Victoria Este (mamografías)
- Se otorgarán 30 turnos por día, por la ventanilla del hospital y se atendrá de 9 a 14 hs.
Además, se ofrecerá la posibilidad de realizarse mamografías gratuitas a mujeres mayores de 40 años y a aquellas menores de esa edad que presenten antecedentes familiares de cáncer de mama.
Las personas que sean afiliados de la obra social PAMI, también podrán acceder al estudio.
Por otra parte, se colocarán vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación, a fin de que la población pueda completar los esquemas de inmunización correspondientes a cada edad.
Requisitos para estudios oncológicos:
Mamografías (cupos limitados)
- Presentar DNI.
- Mujeres mayores de 40 años:
- No encontrarse en período de lactancia.
- Haber transcurrido al menos un año desde la última mamografía
- Mujeres menores de 40 años:
- solo con antecedentes familiares y pedido médico ginecológico.
Sec. Prensa Salta
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