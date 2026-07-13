ANSES: pagos para hoy lunes 13

Hoy lunes 13 de julio continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo; en tanto, inician aquellos de la Asignación por Embarazo y Asignaciones de Pago Único. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15 por ciento.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos terminados en 4 y 5 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 2 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos concluidos en 2.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos terminados en 0.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las finalizaciones de documento hasta el 11 de agosto.

Más sobre: Actualidad.



