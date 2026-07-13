ANSES: pagos para hoy lunes 13
13/07/2026 - Actualizado: 12/07/2026
Hoy lunes 13 de julio continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo; en tanto, inician aquellos de la Asignación por Embarazo y Asignaciones de Pago Único. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,15 por ciento.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos terminados en 4 y 5 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 2 cobran su haber más el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos concluidos en 2.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos terminados en 0.
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las finalizaciones de documento hasta el 11 de agosto.
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