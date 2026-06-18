Delincuentes armados abordaron un colectivo sobre RN 34, robaron a los pasajeros e hirieron a una mujer

La Delegación Colonia Santa Rosa de la fiscalía penal de Pichanal (Salta), encabeza una investigación por un hecho delictivo ocurrido durante la tarde del pasado domingo 14 de junio, cuando, en circunstancias que se tratan de esclarecer, se produjo el asalto a pasajeros de un colectivo de viajes de compra, donde una mujer resultó herida con un disparo de arma de fuego.

Desde la Fiscalía se dispuso el trabajo de personal de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones de esa jurisdicción para dar cumplimiento a las numerosas medidas impartidas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

El hecho sucedió cuando el colectivo de larga distancia, donde viajaban 16 personas, se encontraba detenido a la vera de la ruta nacional 34, en la rotonda de acceso a Colonia Santa Rosa, y entonces se detuvo una camioneta en la que viajaban varias personas armadas.

Los desconocidos abordaron a los pasajeros y los despojaron de sus pertenencias, entre ellas mercadería y dinero en efectivo. En estas circunstancias, una mujer que viajaba en la unidad, resultó herida por un disparo de arma de fuego en la zona abdominal, por lo que debió ser asistida y derivada inicialmente al hospital de Orán y luego al hospital San Bernardo, donde permanece internada.

La fiscal Fuentes señaló que se trabaja intensivamente para individualizar a los sospechosos, con relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, entre otras medidas.

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