Inician los pagos de junio de la ANSES, quienes cobran hoy

Hoy lunes 8 de junio inician los pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) y jubilaciones y pensiones mínimas que incluyen el aumento por movilidad del 2,58 por ciento más el medio aguinaldo; y los cronogramas de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignaciones Familiares de PNC.

Pensiones No Contributivas

Titulares con documentos terminados en 0 y 1 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 0 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos concluidos en 0.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento hasta el 8 de julio.

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