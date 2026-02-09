Detienen a un hombre por grooming tras un encuentro simulado coordinado por la madre de la víctima

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputó a un hombre de 31 años, por la presunta comisión del delito de grooming, en calidad de autor, previsto en el artículo 131 del Código Penal, tras contactar virtualmente a una menor de 13 años mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería con fines sexuales.

La intervención se inició a partir de la denuncia presentada el 2 de febrero por la madre de la menor, quien, al revisar el teléfono de su hija, advirtió conversaciones inapropiadas provenientes de un usuario. Según la denunciante, el acusado solicitaba mantener contacto con la menor e intentaba coordinar un encuentro presencial, incluyendo ofrecimientos de transporte para su traslado.

Con el fin de preservar la seguridad de la menor y documentar los hechos, la madre se hizo pasar por su hija durante la comunicación virtual, logrando recabar los mensajes y constatar la reiteración de los contactos por parte del imputado.

En la madrugada del 7 de febrero, con con apoyo del personal de la Brigada de la UR1-COM11, se coordinó un encuentro simulado en un corredor de colectivo en la localidad de Vaqueros, donde el sospechoso fue interceptado al presentarse en el lugar para encontrarse con la menor y quedó detenido.

La fiscal Cornejo fundamentó la imputación señalando que el grooming constituye un delito de peligro abstracto, ya que basta con que el adulto contacte a un menor de edad con la finalidad de cometer un delito contra su integridad sexual. En este caso, se constató que el imputado tenía conocimiento de la edad de la menor y que la tentativa virtual constituye la conducta típica prevista por la ley.

Desde la Fiscalía se solicitó la prisión preventiva para el imputado que se encuentra detenido.

MPF Salta

