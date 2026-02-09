Avanza la obra vial en la Cuesta de Zapata que permitirá unir los departamentos de Belén Y Tinogasta en Catamarca

El gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, junto al intendente de Londres, Roberto Rodríguez, recorrieron los avances de la obra de la Cuesta de Zapata, un proyecto estratégico que permitirá unir los departamentos Belén y Tinogasta, recuperando un camino histórico clave para el desarrollo productivo y turístico del oeste catamarqueño.

La comitiva visitó la sección 1 de la obra, correspondiente al tramo que va desde Londres hasta el pie de la cuesta, donde los trabajos presentan un avance aproximado del 70%. En el lugar, equipos de Vialidad Provincial continúan con tareas de apertura y ensanche del camino, fundamentales para garantizar la transitabilidad y seguridad del futuro corredor.

Actualmente, las máquinas trabajan desde ambos frentes, es decir, desde el lado de Londres y desde el sector que avanza desde Tinogasta. Entre ambos puntos restan aproximadamente cuatro kilómetros para que los equipos se encuentren en un punto intermedio. En este tramo se llevan adelante trabajos de apertura de traza y voladuras, en un terreno de alta complejidad.

La obra de la Cuesta de Zapata fue diseñada con el fin de mejorar la conectividad, acortar distancias y potenciar actividades productivas, turísticas y comerciales, que se convertirá en una estructura fundamental para el crecimiento del oeste provincial.

Más sobre: Catamarca.



