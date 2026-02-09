Salta: de cara al inicio de clases, los niños deben completar la vacunación infantil

El dos de marzo comenzarán las clases en la provincia de Salta, y es por ello que, el Ministerio de Salud Pública provincial recuerda a la familia la importancia de controlar el carnet de vacunación de los niños, ya que hay vacunas que deben ser reforzadas para proteger el sistema inmunológico contra las enfermedades.

Durante el ingreso a la escuela Primaria, los niños que cumplan 5 años entre enero y diciembre de este año, deben recibir el refuerzo de las siguientes vacunas, según lo estipulado por el Calendario Nacional de Vacunación:

Poliomielitis: Refuerzo de IPV

La poliomielitis es una enfermedad causada por el virus polio y afecta principalmente al sistema nervioso central. Por lo general se da en lactantes y niños menores de 5 años. Los síntomas pueden comenzar con dolor de garganta y fiebre. Algunas personas pueden sentir dolor en el cuello, en la espalda o en las piernas.

Triple Viral SRP: segunda dosis

La inoculación de esta vacuna protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis.

El sarampión es una infección infantil causada por un virus y de fácil propagación por el aire mediante pequeñas gotas de saliva al toser o estornudar. Los síntomas incluyen tos, secreción nasal, inflamación de los ojos, dolor de garganta, fiebre y un sarpullido rojo y con manchas en la piel.

La rubéola es una enfermedad viral que puede presentarse en adultos y niños. Cuando una mujer embarazada susceptible se expone al virus puede llevar a la muerte fetal y neonatal y al Síndrome de Rubéola Congénita con graves malformaciones en el recién nacido, produciendo sordera, ceguera y cardiopatías congénitas.

La parotiditis, comúnmente conocida como paperas, es una infección viral que afecta a las glándulas parótidas. Se contagia mediante la saliva infectada y los síntomas más comunes son inflamación y dolor en las glándulas salivales, fiebre, dolor de cabeza, fatiga y pérdida de apetito.

Triple Bacteriana Celular DTP

La inmunización con este material biológico protege a la persona de la difteria, tétanos y tos convulsa.

La difteria es una infección aguda de la nariz y la garganta causada por una bacteria que puede provocar fiebre y dificultad respiratoria. Se transmite de persona a persona a través de las secreciones respiratorias que los pacientes infectados expulsan al toser, hablar o estornudar.

El tétanos es una infección bacteriana que ocasiona espasmos musculares dolorosos. Ingresa al organismo a través de heridas contaminadas o de cortes con objetos oxidados, tales como clavos y latas.

La tos convulsa es una infección del tracto respiratorio que suele afectar a niños y niñas. Entre los síntomas más frecuentes se incluyen la secreción nasal, congestión nasal y estornudos.

Varicela: segunda dosis

Esta vacuna protege contra la esa enfermedad, la varicela, previniendo las formas graves de presentación y sus complicaciones.

Se trata de una de las patologías eruptivas más frecuente de la infancia, producida por el virus Varicela Zóster. Es altamente contagiosa, afecta a casi todas las personas antes de alcanzar la edad adulta. En la infancia, puede manifestarse con una forma clínica grave o complicaciones.

Las complicaciones graves incluyen, sobreinfección bacteriana de las lesiones en la piel, neumonía, encefalitis y sangrados llegando a veces a necesitar internación y pudiendo causar la muerte.

Las aplicaciones de estas vacunas son gratuitas en todos los centros de salud y hospitales públicos de la provincia. Los niños deben concurrir con un familiar al establecimiento sanitario y llevar el documento de identidad y carnet de vacunación.

