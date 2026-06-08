Tucumán ofrece una recompensa de $30 millones por información sobre un prófugo por caso de homicidio

El Ministerio de Seguridad de la provincia mediterránea, informó que recompensará con $30 millones a quien aporte datos útiles y certeros que posibiliten la captura del ciudadano Ricardo Horacio Puenzo, alias: “Riki”, que se encuentra prófugo de la justicia. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo comunicándose a los teléfonos 381-5990922 ó al 911. Desde el ministerio expresan además que se garantizará una absoluta reserva de quién aporte los datos.

La convocatoria está basada conforme lo ordenado mediante Decreto N° 849/7 (MS) del 27/04/2026 - B.O. 28/04/2026, en referencia a la causa: "PUENZO RICARDO HORACIO S/HOMICIDIO AGRAVADO POR ODIO RACIAL, RELIGIOSO, ETC - ART. 80 PAR. 1° INC. 4° - VICT: MERCADO DIEGO RAMON, BENITES ALEJANDRA ESTEFANIA". LEGAJO S-312784/2020

Caso Ricardo Puenzo

De acuerdo a la investigación, durante la madrugada del 5 de noviembre de 2020, en Ayacucho al 900 de la capital tucumana, Alejandra Estefanía Benítez se encontraba junto a Diego Ramón Mercado, cuando se hizo presente Ricardo Horacio "Ricky" Puenzo conduciendo una motocicleta, quien se acercó a la víctima, y mientras mantenían una conversación, se produjo una discusión entre ambos, por lo que Puenzo sacó un arma de fuego y efectuó múltiples disparos, impactando seis de ellos en Benítez y cuatro en Mercado.

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