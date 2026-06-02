Coordinan acciones por la situación sanitaria de la urbanización Vía Aurelia y solicitan aclaraciones por la multa aplicada

Autoridades de Aguas del Norte, encabezadas por su presidente Ignacio Jarsún, mantuvieron una reunión con la fundadora de MDAY, Magdalena Day, con el objetivo de avanzar en acciones conjuntas orientadas a atender la situación sanitaria y de saneamiento de la urbanización abierta Vía Aurelia.

Durante el encuentro, del que también participaron autoridades y equipos técnicos de ambas partes, se acordó que MDAY presentará en los próximos días un proyecto de solución transitoria destinado a reemplazar el actual sistema de tratamiento de efluentes de la urbanización.

La propuesta contempla la implementación de un sistema de tratamiento mediante lecho nitrificante, una alternativa técnica que permitiría optimizar el proceso de depuración de los efluentes. El proyecto técnico será presentado por MDAY ante Aguas del Norte para su correspondiente evaluación. El organismo analizará la propuesta y, en caso de corresponder, emitirá la conformidad técnica necesaria para avanzar con su implementación.

En paralelo, MDAY y Aguas del Norte continuarán trabajando en una evaluación conjunta de alternativas para alcanzar una solución definitiva al saneamiento de la zona. En este sentido, se analiza la posibilidad de que la empresa avance, junto a otros desarrolladores, con la construcción de una nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales de alcance zonal, dimensionada para una población equivalente de 17.000 habitantes. Esta infraestructura sanitaria permitiría brindar una respuesta integral al crecimiento del sector y, por su escala y características, representaría una solución estratégica para el desarrollo ordenado de la zona sur de la ciudad.

Esta obra sería financiada íntegramente con inversión privada y, una vez finalizada, la infraestructura sería entregada al Estado provincial para su operación por parte de Aguas del Norte / COSAYSA, incorporándose al patrimonio público de infraestructura sanitaria.

Desde MDAY destacaron la importancia del trabajo articulado con Aguas del Norte y los organismos competentes, con el propósito de avanzar en soluciones técnicas, responsables y sostenibles para los vecinos de Vía Aurelia y para el desarrollo ordenado de la zona sur de la ciudad.

Respecto de la resolución de multa del Ente Regulador de los Servicios Públicos, el apoderado del Fideicomiso Vía Aurelia, Dr. Rubén Fortuny, realizó las presentaciones administrativas correspondientes para solicitar aclaraciones formales sobre la medida y requerir la información técnica completa que sustenta los análisis de efluentes invocados como fundamento de la sanción. Entre otros puntos, se pidió conocer la trazabilidad de las muestras, los protocolos de extracción, los puntos de muestreo y la validación de los resultados, con el objetivo de evaluar adecuadamente los fundamentos de la resolución y resguardar los derechos de propietarios, adquirentes y residentes de Vía Aurelia.

“Estamos trabajando con responsabilidad y absoluta disposición junto a Aguas del Norte para avanzar en una solución transitoria que permita mejorar el sistema actual y, al mismo tiempo, evaluar alternativas definitivas para el saneamiento de la zona. Nuestro compromiso es con las familias de Vía Aurelia, con el cuidado ambiental y con el desarrollo responsable de la ciudad”, señalaron desde MDAY.

Más sobre: Salta.



