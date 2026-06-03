En una nueva medida de desregulación, el gobierno de Javier Milei dispuso una modificación en el sistema de control automotor, y según anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un escueto mensaje en sus redes sociales, desde este miércoles rigen cambios para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La noticia fue oficializada este martes por la noche por el funcionario, quien utilizó sus canales digitales para dar los breves detalles de la implementación del nuevo esquema que alcanzará a los controles de automóviles, camiones y motocicletas en todo el territorio nacional.

En este marco, a partir de este miércoles, los talleres mecánicos particulares que cumplan con las habilitaciones correspondientes quedarán autorizados para realizar la VTV, un trámite que hasta el momento se encontraba bajo la órbita y exclusividad de los estados provinciales a través de plantas específicas.

De acuerdo con lo expresado por el funcionario, el proceso de descentralización del servicio comenzará a regir de manera inmediata con la creación de un padrón de prestadores privados.

"A partir de mañana (por hoy miércoles), se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV", manifestó Adorni a través de su cuenta en la plataforma X.

Históricamente, la verificación de los rodados que circulan por calles, rutas y caminos del país estuvo centralizada en concesiones reguladas por las distintas gobernaciones para constatar las condiciones de seguridad y emisión de gases.

Con esta normativa, el Poder Ejecutivo busca ampliar la oferta de centros de revisión, agilizar los tiempos de espera para los usuarios y fomentar la competencia de precios en el sector técnico automotriz. De todos modos, de momento no dio mayores precisiones sobre el alcance de esta nueva norma.

A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 3, 2026



*con información de MinutoUno

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