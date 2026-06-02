Gobernadores del Norte Grande exigen inversiones energéticas y alivio tarifario ante el aumento del consumo eléctrico

Durante el encuentro realizado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), los mandatarios plantearon la necesidad de avanzar con obras de infraestructura energética, vial y gasífera para la región, además de solicitar una compensación en las tarifas eléctricas para las provincias del NOA y NEA por las altas temperaturas y alto grado de consumo de dicha energia.

Del encuentro también participaron el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, junto a los gobernadores, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Ricardo Quintela (La Rioja), Carlos Sadir (Jujuy), Gildo Insfrán (Formosa), Hugo Passalacqua (Misiones), Leandro Zdero (Chaco), Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Durante la reunión, los mandatarios abordaron una agenda vinculada a obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo del Norte argentino.

En ese sentido, el mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo explicó que se planteó la necesidad de avanzar con proyectos relacionados con el gas, la recuperación de rutas nacionales y compesaciones a la tarifa eléctrica. Remarcó además el pedido conjunto realizado por Tucumán, Salta y Jujuy para concluir obras vinculadas al abastecimiento de gas de la región. Otro de los planteos realizados por estuvo relacionado con la necesidad de implementar un esquema de compensación energética para las provincias del Norte, similar al beneficio que reciben las las provincias que registran bajas temperaturas.

“Así como existe una compensación a las tarifas para el gas en la Zona Fría, nosotros solicitamos que se realice una compensación a las tarifas de energía eléctrica en las provincias del Norte, finalmente, Jaldo indicó que se acordó continuar abordando con el Ministerio de Interior los planteos particulares de cada provincia, en el marco de una agenda de trabajo permanente entre las jurisdicciones y el Gobierno nacional.

El gobernador jujeño, Carlos Sadir, destacó la importancia de sostener espacios de trabajo conjunto entre las provincias del Norte Grande y el Gobierno nacional. “Conversamos sobre temas clave para el desarrollo de nuestras provincias como obras, energía, logística y el acceso al gas natural”, señaló. Asimismo, remarcó que el fortalecimiento de la articulación regional resulta fundamental para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento. “En cada encuentro fortalecemos el trabajo conjunto para generar más inversiones, más empleo y un crecimiento equilibrado que le permita al Norte, y a Jujuy, crecer”, expresó.

A su tiempo, el flamante presidente pro tempore y gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, agradeció en nombre de todos los mandatarios, la presencia del ministro del Interior, a quien invitaron para transmitir las necesidades del Norte argentino y lo que están trabajando como región. “Venimos trabajando la hoja de ruta de lo que necesita el norte para desarrollarse: logística, energía, recursos hídricos, entre otros temas", agregó y remarcó el rol clave que cumple el CFI para la visión federal. “El CFI va a ser el canal de diálogo entre los gobernadores y el ministro Santilli para enviar los proyectos al gobierno nacional, dado que hace cinco años está trabajando los diferentes planes de logística, energía y otros ejes de integración de la región junto a los ministros de las áreas vinculadas de las provincias”.

Al término del encuentro, el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, valoró el trabajo mancomunado con el CFI para generar bancos de proyectos ejecutivos aptos para el financiamiento internacional, pero fue categórico al exigir que las problemáticas estructurales del interior sean incorporadas con urgencia en el debate del Gobierno federal.

“Los gobernadores le hemos planteado con mucha claridad al Ministro que nosotros también tenemos nuestra agenda y nuestros problemas, y que la gente nos reclama con absoluta razón. Necesitamos soluciones urgentes para las rutas y medidas concretas para la microeconomía; hay que reactivar los motores del consumo y de la inversión. Es momento de ver a la Argentina en su conjunto y no solo responder a las necesidades fiscales del Gobierno nacional”, enfatizó Sáenz.

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