Conozca las residencias habilitadas que cumplen con las normativas vigentes de cuidado, infraestructura y contención para adultos mayores en Salta

El municipio de la ciudad de Salta puso a disposición de la comunidad el listado actualizado, (junio del 2026) de los dispositivos residenciales privados y públicos autorizados para la atención y el cuidado de personas mayores.

Esta medida busca acercar transparencia y tranquilidad a los vecinos a la hora de elegir un espacio de cuidado para sus familiares. A la fecha, la ciudad cuenta con 19 establecimientos que cumplen con los requisitos de contención y asistencia requeridos.

Quienes deseen conocer las ubicaciones, el estado de habilitación de un lugar o dialogar con los supervisores de área, podrán hacerlo comunicándose al teléfono 4160900 (interno 1006) de 8 a 14 hs. al celular 3872155050, o de manera presencial a las oficinas de Av. Paraguay 1240, Salta Capital.

Listado de Residencias para Adultos Mayores habilitadas por la Dirección de Gerontología de la Municipalidad de la Ciudad de Salta:

N ° RESIDENCIA RESPONSABLE DOMICILIO TELÉFONO 1 NUESTRO HOGAR GLORIA GOMEZ ADOLFO GUEMES 473 3875474904 3 RESIDENCIA ALVARADO ESTEBAN MAMANI ALVARADO 245 4313844 4 HOGAR RENACER MARIA ESTER GASPAR ESCUADRÓN DE LOS GAUCHOS 1137 4714087 5 AMAUTTA ÑAN MARIA INÉS PEROTTI ADOLFO GUEMES 430 4211503 6 SAN ANTONIO DE PADUA SUSANA PLAZA SARMIENTO 129 4317843 7 DON FEDERICO – CIRCAM DELIA YAPURA AMEGHINO 1259 4719531 8 LOS HORNEROS MARCELO GERONIMO PASAJE JUAN JOSÉ CAMPERO 68 3868402752 9 EL MANANTIAL JULIA FRIAS LOS CARDONES 499- TRES CERRITOS 3874441578 11 REY DE REYES ROSA SALINAS LOS PERALES 247- TRES CERRITOS 3875745188 12 HUELLAS EN LA ARENA FERNANDA ALBARRACIN SARMIENTO 443 3874755508 13 AÑOS DORADOS SOFIA AGUIRRE TUCUMAN 650 3874622310 14 AÑOS DE ORO MARIA ESTER PADILLA SIMON BOLIVAR 441 3874884053 15 LOS ROBLES JULIA FRIAS MENDOZA 385 3874441578 16 CASALINDA PAULINA CORNEJO LOS CEIBOS 249-TRES CERRITOS 3874824914 HOGARES PÚBLICOS 17 HOGAR CRISTO REY MARTA SOSA CATAMARCA 718 3874114315 18 HOGAR SANTA ANA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL- LUIS JUSTINIANO CARMEN NIÑO 1450 3875726780 19 HOGAR SAN VICENTE DE PAUL CARMEN ZAPATA CASEROS 108 1132711568

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