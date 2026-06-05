Conozca las residencias habilitadas que cumplen con las normativas vigentes de cuidado, infraestructura y contención para adultos mayores en Salta
05/06/2026
El municipio de la ciudad de Salta puso a disposición de la comunidad el listado actualizado, (junio del 2026) de los dispositivos residenciales privados y públicos autorizados para la atención y el cuidado de personas mayores.
Esta medida busca acercar transparencia y tranquilidad a los vecinos a la hora de elegir un espacio de cuidado para sus familiares. A la fecha, la ciudad cuenta con 19 establecimientos que cumplen con los requisitos de contención y asistencia requeridos.
Quienes deseen conocer las ubicaciones, el estado de habilitación de un lugar o dialogar con los supervisores de área, podrán hacerlo comunicándose al teléfono 4160900 (interno 1006) de 8 a 14 hs. al celular 3872155050, o de manera presencial a las oficinas de Av. Paraguay 1240, Salta Capital.
Listado de Residencias para Adultos Mayores habilitadas por la Dirección de Gerontología de la Municipalidad de la Ciudad de Salta:
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