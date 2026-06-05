Todas las farmacias deberán incorporar sistemas digitales para validar y registrar la dispensa de medicamentos ambulatorios

Mediante la Resolución 638/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación estableció la implementación de mecanismos digitales para la dispensa de medicamentos en farmacias. La medida promueve la eliminación de los troqueles físicos y busca simplificar los procesos de compra al tiempo que fortalece la trazabilidad en todo el circuito de prescripción y entrega. También busca mejorar la interoperabilidad de la información entre los distintos actores del sistema de salud.

Uno de los principales cambios que introduce la medida es el reemplazo de los troqueles físicos por mecanismos digitales interoperables. Hasta ahora, se utilizaba el troquel físico de los envases como constancia para acreditar la dispensa de los medicamentos en los procesos administrativos de auditoría y fiscalización. Este esquema requería la manipulación y conservación de documentación física, generando procesos manuales que dificultan la integración de la información.

A partir de la nueva normativa, las farmacias deberán registrar digitalmente la entrega de medicamentos. De esta manera, la función que cumplía el troquel será reemplazada por mecanismos digitales de identificación y validación integrados a los sistemas de receta electrónica, manteniendo los procesos de control y auditoría en un entorno completamente digital. Esto permitirá contar con registros más completos, seguros y accesibles en tiempo real, reducir la utilización de papel y fortalecer la trazabilidad de todo el circuito, desde la prescripción hasta la dispensa del medicamento.

La resolución también amplía el uso del token digital como mecanismo de identificación para la dispensa de medicamentos. A través de este sistema, los pacientes podrán acreditar su identidad mediante códigos o credenciales digitales generadas por las plataformas habilitadas y vinculadas a sus recetas electrónicas. También podrán autorizar digitalmente a otra persona para retirar medicamentos en su nombre en caso de no poder concurrir personalmente a la farmacia.

Cabe destacar que, además de simplificar los procesos administrativos para farmacias y pacientes, la medida permitirá fortalecer la seguridad de todo el proceso de compra y las capacidades de auditoría y fiscalización mediante mecanismos adicionales de validación y respaldo de la información. El uso del token asegura la validación de destinatario final evitando que se utilicen pacientes o médicos inexistentes para la compra de medicamentos. Por otro lado, los financiadores responsables de reconocer el pago correspondiente a las farmacias podrán realizar los procesos de auditoría vía presentación digital con los datos de facturación reduciendo así las posibles irregularidades que podían generarse con el sistema de troquel manual.

A su vez, las farmacias deberán registrar en sus sistemas el documento de identidad de la persona que efectúe el retiro del medicamento, y conservar los datos de facturación asociados a cada acto de dispensa. Estos registros quedarán vinculados a la transacción correspondiente y podrán utilizarse como respaldo ante auditorías, fiscalizaciones, reclamos o controversias. Además, se prevé la implementación de procedimientos de contingencia para asegurar la continuidad de la dispensa ante eventuales interrupciones de los sistemas o problemas de conectividad.

La resolución prevé un plazo de hasta 180 días para que los sistemas se adecuen a los nuevos requerimientos técnicos y operativos, e invita a las jurisdicciones a adherir a la medida y a realizar los procedimientos necesarios para adaptar sus procesos de habilitación y fiscalización de establecimientos farmacéuticos. La implementación comenzará con la dispensa de medicamentos ambulatorios y permitirá sentar las bases para avanzar progresivamente en la digitalización de otros procesos vinculados a la gestión de tratamientos, prácticas y estudios.

Resumen

Cómo funcionará el nuevo sistema:

Autorización por Token: Al momento de retirar los medicamentos, el paciente presentará en la farmacia un código alfanumérico o token enviado a su dispositivo móvil.

Al momento de retirar los medicamentos, el paciente presentará en la farmacia un código alfanumérico o token enviado a su dispositivo móvil. Retiro por Terceros: Se podrá delegar la autorización a otra persona de forma digital, evitando el uso de la receta física en papel.

Se podrá delegar la autorización a otra persona de forma digital, evitando el uso de la receta física en papel. Plazos de adecuación: El Gobierno nacional otorgó a los establecimientos un plazo de 180 días para adaptar sus sistemas y validar las dispensas electrónicamente.

Toda la información y los requisitos operativos se encuentran detallados en el sitio oficial del Ministerio de Salud de la Nación. Las recetas electrónicas y sus respectivos tokens podrán ser gestionados a través de plataformas habilitadas, como la aplicación Mi Argentina.

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