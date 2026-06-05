El Bordo: un hombre operaba con diversas identidades en redes sociales y mantenía conversaciones inapropiadas con una adolescente

La Fiscalía de Salta especializada en Ciberdelincuencia, investiga una denuncia realizada por el padre de una adolescente de 13 años, quien advirtió conversaciones mantenidas por su hija con una supuesta mujer a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Esta persona usaba múltiples identidades digitales y la instaba a concurrir a su domicilio, bajo amenazas y le advertía que difundiría imágenes suyas manipuladas digitalmente.

Durante la investigación se analizaron capturas de conversaciones, declaraciones testimoniales y registros de comunicaciones telefónicas que permitieron vincular líneas telefónicas y dispositivos electrónicos usados, con el hombre investigado.

Con los elementos reunidos, y tras un allanamiento en un domicilio en El Bordo, este jueves, personal de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas, detuvo al sospechoso y secuestró dispositivos electrónicos y toda evidencia digital que será analizada.

MPF Salta

*imagen ilustrativa

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